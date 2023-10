Moustazou dans Sans escale 16 Quai De Rive Neuve Marseille 7e Arrondissement, 14 octobre 2023, Marseille 7e Arrondissement.

Marseille 7e Arrondissement,Bouches-du-Rhône

C’est au Quai du rire que Moustazou est monté sur scène pour la première et c’est ici qu’il revient jouer son premier spectacle..

2023-10-14 21:30:00 fin : 2023-10-14 . EUR.

16 Quai De Rive Neuve Comédie Vieux-Port

Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



It was at the Quai du rire that Moustazou took the stage for the first time and it is here that he returns to perform his first show.

Fue en el Quai du rire donde Moustazou se subió por primera vez a un escenario y es aquí donde regresa para ofrecer su primer espectáculo.

Im Quai du rire stand Moustazou zum ersten Mal auf der Bühne, und hier kehrt er zurück, um seine erste Show zu spielen.

Mise à jour le 2023-10-03 par Ville de Marseille