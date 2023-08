Pom et Pon 16 Quai De Rive Neuve Marseille 7e Arrondissement, 27 septembre 2023, Marseille 7e Arrondissement.

Marseille 7e Arrondissement,Bouches-du-Rhône

Théâtre d’objets sonore et musical, Pom et Pon mêle mots, chanson, musique et son.. Enfants

2023-09-27 14:30:00

16 Quai De Rive Neuve Théâtre Badaboum

Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Pom et Pon is a sound and musical object theater that blends words, song, music and sound.

Teatro de objetos sonoros y musicales, Pom et Pon combina palabras, canciones, música y sonido.

Pom et Pon ist ein akustisches und musikalisches Objekttheater, in dem Worte, Lieder, Musik und Geräusche miteinander verschmelzen.

