Sexfriends 16 Quai de Rive Neuve Marseille 7e Arrondissement, 8 septembre 2023, Marseille 7e Arrondissement.

Marseille 7e Arrondissement,Bouches-du-Rhône

Retrouvez la comédie « Sexfriends » sur la scène du 16/19 Comédie Marseille..

2023-09-08 20:00:00 fin : 2023-09-23 . EUR.

16 Quai de Rive Neuve Le 16/19 Comédie Marseille

Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



See the comedy « Sexfriends » on stage at 16/19 Comédie Marseille.

La comedia « Sexfriends » sube al escenario de la 16/19 Comédie Marseille.

Erleben Sie die Komödie « Sexfriends » auf der Bühne der 16/19 Comédie Marseille.

Mise à jour le 2023-08-21 par Ville de Marseille