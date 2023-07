Soirée karaoké 16 quai de caligny Cherbourg-en-Cotentin, 3 août 2023, Cherbourg-en-Cotentin.

Cherbourg-en-Cotentin,Manche

Soirée karaoké les 1er et 3e jeudis des mois de juillet et août 2023 animée par Maxime de SON’ART – repas et boissons au prix habituels (sauf moules ce soir là).

Réservation conseillée animation de 19h à 23h30 (dernière chanson 23h15).

On chante au liberty cet été les fausses notes sont les bienvenues a très vite pour une soirée enchantée..

2023-08-03 19:00:00 fin : 2023-08-03 23:30:00. .

16 quai de caligny CHERBOURG-OCTEVILLE

Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie



Karaoke evenings on the 1st and 3rd Thursdays of July and August 2023 hosted by Maxime from SON’ART – food and drinks at the usual prices (except mussels that evening).

Reservations recommended – entertainment from 7pm to 11:30pm (last song 11:15pm).

We’ll be singing at the liberty this summer, so any false notes are welcome. See you soon for an enchanted evening.

Veladas de karaoke el 1er y 3er jueves de julio y agosto de 2023 a cargo de Maxime de SON’ART – comida y bebida a los precios habituales (excepto mejillones esa noche).

Se recomienda reservar. Animación de 19:00 a 23:30 (última canción a las 23:15).

Este verano cantaremos en la libertad, así que cualquier nota falsa será bienvenida. Nos vemos pronto para una velada encantada.

Karaoke-Abend am 1. und 3. Donnerstag im Juli und August 2023, moderiert von Maxime von SON’ART – Essen und Getränke zu den üblichen Preisen (außer Muscheln an diesem Abend).

Reservierung empfohlen Animation von 19:00 bis 23:30 Uhr (letztes Lied 23:15 Uhr).

