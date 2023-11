Peuples d’Amazonie équatorienne 16 Quai Amiral Hamelin Caen, 10 novembre 2023, Caen.

Caen,Calvados

Qui sont les peuples d’Amazonie équatorienne? Quelles menaces pèsent sur eux, sur la forêt?

Djam Zerrifi, fondatrice de l’association Awinkāa Tribe, vous invite à découvrir ces peuples autochtones et les combats qu’ils mènent, au travers de ses récits et de son vécu.

Awinkāa Tribe travaille en Amazonie équatorienne autour de l’accès à l’éducation dans les communautés autochtones avec entre autres une bourse universitaire, un programme de sponsoring d’élèves.

Pour une immersion aussi harmonieuse que l’Amazonie, cette conférence se déroulera au cœur de son exposition de collages photographiques, mettant en lumière les témoignages de vie de ces communautés disponible dans la **l’espace Experiment du MoHo du 3 novembre au 1 décembre 2023. ️**

L’inscription est gratuite, et c’est juste ici https://www.helloasso.com/associations/awinkaa-tribe/evenements/conference-peuples-d-amazonie-equatorienne.

2023-11-10 16:30:00 fin : 2023-11-10 18:00:00. .

16 Quai Amiral Hamelin

Caen 14000 Calvados Normandie



Who are the peoples of the Ecuadorian Amazon? What are the threats to them and to the forest?

Djam Zerrifi, founder of the Awink?a Tribe association, invites you to discover these indigenous peoples and the struggles they are waging, through her stories and experiences. ?

Awink?a Tribe works in the Ecuadorian Amazon to promote access to education in indigenous communities, including a university scholarship and a student sponsorship program?

For an immersion as harmonious as the Amazon, this conference will take place in the heart of its exhibition of photographic collages, highlighting the life stories of these communities, available in the **Experiment space at the MoHo from November 3 to December 1, 2023. ??**

Registration is free, and it’s right here? https://www.helloasso.com/associations/awinkaa-tribe/evenements/conference-peuples-d-amazonie-equatorienne

¿Quiénes son los pueblos de la Amazonia ecuatoriana? ¿Cuáles son las amenazas que pesan sobre ellos y sobre la selva?

Djam Zerrifi, fundadora de la asociación Awink?a Tribe, le invita a descubrir estos pueblos indígenas y las batallas que libran, a través de sus propias historias y experiencias

Tribu Awink?a trabaja en la Amazonia ecuatoriana para promover el acceso a la educación en las comunidades indígenas, con un programa de becas universitarias y de apadrinamiento de alumnos?

Para una inmersión tan armoniosa como la del Amazonas, esta conferencia tendrá lugar en el corazón de su exposición de collages fotográficos, que pone de relieve las historias de vida de estas comunidades, disponible en el **espacio Experimento del MoHo del 3 de noviembre al 1 de diciembre de 2023. ?

La inscripción es gratuita, y está aquí? https://www.helloasso.com/associations/awinkaa-tribe/evenements/conference-peuples-d-amazonie-equatorienne

Wer sind die Völker des ecuadorianischen Amazonasgebiets? Welche Bedrohungen gibt es für sie und den Wald?

Djam Zerrifi, Gründerin der Organisation Awink?a Tribe, lädt Sie ein, diese indigenen Völker und ihre Kämpfe durch ihre Erzählungen und Erlebnisse zu entdecken

Awink?a Tribe setzt sich im ecuadorianischen Amazonasgebiet für den Zugang zu Bildung in indigenen Gemeinschaften ein, unter anderem mit einem Universitätsstipendium und einem Schüler-Sponsoring-Programm

Um in den Amazonas einzutauchen, wird dieser Vortrag inmitten einer Ausstellung von Fotocollagen stattfinden, die die Lebensgeschichten dieser Gemeinschaften beleuchtet und vom 3. November bis zum 1. Dezember 2023 im **Experimentraum des MoHo zu sehen sein wird

Die Anmeldung ist kostenlos und erfolgt gleich hier ? https://www.helloasso.com/associations/awinkaa-tribe/evenements/conference-peuples-d-amazonie-equatorienne ?

