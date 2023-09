Venez participer à la fresque de la Biodiversité 16 Quai Amiral Hamelin Caen, 11 octobre 2023, Caen.

Caen,Calvados

La Fresque de la Biodiversité est un atelier ludique et coopératif qui a pour but de sensibiliser les participants aux enjeux de la Biodiversité.

Au cours de cet atelier, vous découvrirez le fonctionnement des écosystèmes, le rôle de la Biodiversité pour l’humanité, les interactions avec les activités humaines et les menaces liées à son érosion

✏️ Déroulé de l’atelier (3h) :15 min Présentation du concept + Icebreaker30 min Apéro pour comprendre le mécanisme des écosystèmes75 min de Fresque de la Biodiversité et ses 5 lots de 40 cartes30 min de créativité pour personnaliser et faire émerger des émotions30 min de restitution & débrief & échange

La participation à l’atelier est à prix libre et conscient, selon votre estimation de la valeur de l’atelier, du temps consacré pour son organisation et vos capacités financières. Les montants récoltés sont destinés à financer les outils de la Fresque, des actions de sensibilisation ainsi que le développement du réseau de la Fresque de la Biodiversité..

2023-10-11 14:00:00 fin : 2023-10-11 17:00:00. .

16 Quai Amiral Hamelin

Caen 14000 Calvados Normandie



? The Biodiversity Fresco is a fun, cooperative workshop designed to raise awareness of biodiversity issues.

During this workshop, you’ll discover how ecosystems function, the role of Biodiversity for humanity, its interactions with human activities and the threats linked to its erosion

?? Course of the workshop (3h) :15 min Presentation of the concept + Icebreaker30 min Aperitif to understand the mechanism of ecosystems75 min Biodiversity Fresco and its 5 sets of 40 cards30 min Creativity to personalize and bring out emotions30 min Restitution & debriefing & exchange

? Participation in the workshop is free and voluntary, depending on your estimate of the value of the workshop, the time required to organize it and your financial capacity. The funds raised will be used to finance the Fresque tools, awareness-raising activities and the development of the Fresque de la Biodiversité network.

? El Fresco de la Biodiversidad es un taller lúdico y colaborativo diseñado para concienciar a los participantes sobre los problemas de la biodiversidad.

Durante el taller, descubrirán cómo funcionan los ecosistemas, el papel de la biodiversidad para la humanidad, las interacciones con las actividades humanas y las amenazas que plantea su erosión

?? Desarrollo del taller (3h) :15 min Presentación del concepto + Rompehielos30 min Aperitivo para comprender el mecanismo de los ecosistemas75 min Fresco de la Biodiversidad y sus 5 juegos de 40 tarjetas30 min Creatividad para personalizar y hacer aflorar las emociones30 min Feedback & debriefing & debate

? La participación en el taller es libre y voluntaria, dependiendo de su estimación del valor del taller, del tiempo necesario para organizarlo y de su capacidad financiera. El dinero recaudado se utilizará para financiar las herramientas de Fresque, las actividades de sensibilización y el desarrollo de la red Fresque de la Biodiversité.

? Das Fresko der Biodiversität ist ein spielerischer und kooperativer Workshop, der die Teilnehmer für die Herausforderungen der Biodiversität sensibilisieren soll.

Während des Workshops erfahren Sie, wie Ökosysteme funktionieren, welche Rolle die Biodiversität für die Menschheit spielt, wie sie mit menschlichen Aktivitäten interagiert und welche Gefahren mit ihrer Erosion verbunden sind

?? Ablauf des Workshops (3 Stunden):15 min Vorstellung des Konzepts + Icebreaker30 min Aperitif, um die Mechanismen der Ökosysteme zu verstehen75 min Wandbild der Biodiversität mit 5 Sets à 40 Karten30 min Kreativität, um die Karten zu personalisieren und Emotionen hervorzurufen30 min Auswertung & Nachbesprechung & Austausch

? Die Teilnahme am Workshop ist frei und bewusst zu bezahlen, je nachdem, wie Sie den Wert des Workshops, die für die Organisation aufgewendete Zeit und Ihre finanziellen Möglichkeiten einschätzen. Die gesammelten Beträge werden für die Finanzierung der Fresken-Werkzeuge, für Sensibilisierungsmaßnahmen sowie für die Entwicklung des Netzwerks der Freske der Biodiversität verwendet.

Mise à jour le 2023-09-28 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité