Inventons nos vies bas carbone !

Caen,Calvados

Que signifie concrètement respecter l’accord de Paris ?

Nous avons pris l’engagement de maintenir le réchauffement en dessous de +2°C pour réussir à garder une planète habitable. Pour cela nous devons tenir les budgets carbone du GIEC : c’est une véritable course contre la montre et contre les émissions de gaz à effet de serre.

C’est cela que signifie “l’urgence climatique”.

Pour agir efficacement, dans les temps impartis, il faut avoir quelques clés. Cet atelier donne des informations claires et visuelles, objectives et simples pour se projeter dans un futur viable et heureux à la hauteur des enjeux Basé sur des données scientifiques, il permet des échanges qui lèvent des freins à l’action (fausses bonnes idées, émotions, attentes, représentations…). Avec des animateurs qui incarnent des solutions déjà testées, nous donnerons du sens dans nos vies aux engagements sur le climat. Donnons envie d’agir !

Lien d'inscription :

https://www.nosviesbascarbone.org/participer-a-un-atelier/.

2023-07-11 17:30:00 fin : 2023-07-11 20:30:00

16 Quai Amiral Hamelin MoHo

Caen 14000 Calvados Normandie



What does it mean to respect the Paris Agreement?

We are committed to keeping global warming below +2°C? in order to keep our planet habitable. To do this, we must keep to the IPCC’s carbon budgets: it’s a real race against the clock and against greenhouse gas emissions.

This is what « climate emergency » means.

To act effectively, in the time allowed, we need to have some keys. This workshop gives clear and visual, objective and simple information to project ourselves into a viable and happy future that meets the challenges? Based on scientific data, it allows for exchanges that remove obstacles to action (false good ideas, emotions, expectations, representations, etc.). With facilitators who embody solutions that have already been tested, we will give meaning to our climate commitments in our lives. Let’s make people want to act!

Registration link :

¿Qué significa en la práctica cumplir el Acuerdo de París?

Nos hemos comprometido a mantener el calentamiento global por debajo de +2 °C? para que nuestro planeta siga siendo habitable. Para ello, debemos atenernos a los presupuestos de carbono del IPCC: es una auténtica carrera contra el tiempo y contra las emisiones de gases de efecto invernadero.

Esto es lo que significa « emergencia climática ».

Para actuar con eficacia, dentro del plazo previsto, necesitamos tener algunas claves. Este taller proporciona información clara y visual, objetiva y sencilla, para proyectarnos hacia un futuro viable y feliz que responda a los desafíos.. Basado en datos científicos, permite intercambios que eliminan los obstáculos a la acción (falsas buenas ideas, emociones, expectativas, representaciones, etc.). Con facilitadores que encarnen soluciones ya probadas, daremos sentido a los compromisos climáticos en nuestras vidas. ¡Hagamos que la gente quiera actuar!

Enlace de inscripción :

Was bedeutet es konkret, das Pariser Abkommen einzuhalten?

Wir haben uns dazu verpflichtet, die Erderwärmung unter +2°C zu halten, um unseren Planeten bewohnbar zu halten. Um dies zu erreichen, müssen wir die Kohlenstoffbudgets des IPCC einhalten.

Das ist der « Klimanotstand ».

Um effektiv und innerhalb der vorgegebenen Zeit zu handeln, braucht man einige Schlüssel. Dieser Workshop bietet klare und visuelle, objektive und einfache Informationen, um in eine lebenswerte und glückliche Zukunft zu blicken, die den Herausforderungen gewachsen ist Er basiert auf wissenschaftlichen Erkenntnissen und ermöglicht einen Austausch, der Handlungshemmnisse (falsche gute Ideen, Emotionen, Erwartungen, Vorstellungen usw.) ausräumt. Mit Moderatoren, die bereits erprobte Lösungen verkörpern, können wir den Verpflichtungen zum Klimaschutz in unserem Leben einen Sinn verleihen. Machen wir Lust zu handeln!

Link zur Anmeldung :

