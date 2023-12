CONCERT SINE HOHM 16 Place Saint-Joseph La Regrippière Catégories d’Évènement: La Regrippière

Loire-Atlantique CONCERT SINE HOHM 16 Place Saint-Joseph La Regrippière, 20 décembre 2023, La Regrippière. La Regrippière Loire-Atlantique

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-20 20:00:00

fin : 2023-12-20 Découvrez un concert post-rock.

Afin de finir l’année en beauté, nous proposons une soirée avec deux concerts. Venez découvrir l’univers de Sine Bohm.

Sine Bohm est un groupe de post-rock originaire de France. Le groupe s’est créé en 2020.

Tous les morceaux sont basés sur des mélodies de guitare. Des nappes de synthétiseurs apparaissent pour accompagner de longs mouvements gorgés d’émotions brutes, tout en introspection, explosant lors de ruptures parfois sauvages.

Et en première partie, du smooth jazz par Colt Wiseman.|

En live, Colt explore ses pédales de boucle d’effets (loopstation) pour créer des ambiances jazz, bossa nova, world fusion intimistes.|

Rougail saucisse sur résa de préférence – 9 €|

Entrée gratuite, sortie au chapeau.|

Début à 20H.- .

16 Place Saint-Joseph

La Regrippière 44330 Loire-Atlantique Pays de la Loire

