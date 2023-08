EXPOSITION – ASSEMBLAGES 16 Place Pierre Gaxotte Revigny-sur-Ornain, 17 septembre 2023, Revigny-sur-Ornain.

Revigny-sur-Ornain,Meuse

EXPOSITION « ASSEMBLAGES » par Cécile et Jean-Louis MARCONI.

Cette exposition propose un regard sur l’univers de deux artistes meusiens. La première originalité de cette exposition réside dans le fait de proposer à un père et à sa fille de partager une exposition, chacun avec sa technique.

La technique de l’assemblage est le point commun de ses deux artistes. Cette exposition, ce double regard, nous invite à réfléchir sur notre monde. La société produit de nombreux objets, et des nombreuses images… et si nous utilisions l’existant (photos, métal, …) pour produire autre chose ?

Cécile Marconi est titulaire d’un Master en arts plastiques, visuels et de l’espace – Sérigraphie à l’Académie Royale des Beaux-Arts de Bruxelles. Elle est connue, notamment pour ces créations (plaquette de saison) pour l’acb, la scène nationale de Bar-le-Duc. Elle est aussi à l’origine des affiches du Festival T’as pas 5 min ? (2021 et 2023). Dans cette exposition, elle présente ses collages. Elle joue avec les images et les époques pour un réinventer un monde, qui est le sien, qui est le nôtre.

Jean-Louis Marconi, est autodidacte. Ancien professeur des écoles et ancien conseiller pédagogique en musique, il se passionne très tôt pour la récupération d’objets, notamment en métal. Il détourne les objets pour les assembler et en faire des sculptures. Il construit également des machines pour produire du son. Dans cette exposition, il présente uniquement ses sculptures en métal. A sa manière, il construit son monde, notre monde.

Plus d’informations, renseignements, réservations sur le site internet, la page Facebook ou par mail : culture@copary.fr

Pour aller plus loin : https://www.cecilemarconi.com/

Entrée gratuite.. Tout public

EXHIBITION « ASSEMBLAGES » by Cécile and Jean-Louis MARCONI.

This exhibition offers a glimpse into the world of two artists from the Meuse region. The first originality of this exhibition lies in the fact that a father and daughter are invited to share an exhibition, each with their own technique.

The technique of assemblage is what these two artists have in common. This exhibition, this double vision, invites us to reflect on our world. Society produces many objects, and many images? and what if we used what already exists (photos, metal, etc.) to produce something else?

Cécile Marconi holds a Master?s degree in Plastic, Visual and Spatial Arts – Silkscreen Printing from the Royal Academy of Fine Arts in Brussels. She is particularly well known for her creations (season brochure) for the acb, the national stage in Bar-le-Duc. She also designed the posters for the T?as pas 5 min? festival (2021 and 2023). In this exhibition, she presents her collages. She plays with images and eras to reinvent a world that is hers and ours.

Jean-Louis Marconi is self-taught. A former school teacher and music consultant, he developed a passion for recycling objects, particularly metal, at an early age. He turns objects to assemble them into sculptures. He also builds machines to produce sound. In this exhibition, he presents only his metal sculptures. In his own way, he builds his world, our world.

Further information and reservations on the website, Facebook page or by e-mail: culture@copary.fr

Further information: https://www.cecilemarconi.com/

Free admission.

EXPOSICIÓN « MONTAJES » de Cécile y Jean-Louis MARCONI.

Esta exposición ofrece una mirada al mundo de dos artistas de la región de Mosa. La primera originalidad de esta exposición reside en el hecho de que ofrece a un padre y a su hija la posibilidad de compartir una exposición, cada uno con su propia técnica.

La técnica del ensamblaje es lo que tienen en común estos dos artistas. Esta exposición, esta doble visión, nos invita a reflexionar sobre nuestro mundo. Nuestra sociedad produce muchos objetos, y muchas imágenes? ¿y si utilizáramos lo que ya existe (fotos, metal, etc.) para producir otra cosa?

Cécile Marconi es licenciada en Artes Plásticas, Visuales y Espaciales – Serigrafía por la Real Academia de Bellas Artes de Bruselas. Es conocida por sus diseños (folleto de temporada) para el acb, el teatro nacional de Bar-le-Duc. También ha diseñado los carteles del festival T?as pas 5 min? (2021 y 2023). En esta exposición presenta sus collages. Juega con las imágenes y las épocas para reinventar un mundo que es suyo y nuestro.

Jean-Louis Marconi es autodidacta. Antiguo profesor de escuela y asesor de profesores de música, desde muy joven se apasionó por la recuperación de objetos, sobre todo metálicos. Toma estos objetos y los ensambla en esculturas. También construye máquinas para producir sonido. En esta exposición sólo presenta sus esculturas de metal. A su manera, construye su mundo, nuestro mundo.

Para más información y reservas, visite el sitio web, la página de Facebook o envíe un correo electrónico a culture@copary.fr

Más información: https://www.cecilemarconi.com/

Entrada gratuita.

AUSSTELLUNG « ASSEMBLAGES » von Cécile und Jean-Louis MARCONI.

Diese Ausstellung bietet einen Einblick in die Welt von zwei Künstlern aus dem Departement Meus. Die erste Originalität dieser Ausstellung liegt in der Tatsache, dass ein Vater und seine Tochter eine Ausstellung teilen, jeder mit seiner eigenen Technik.

Die Technik der Assemblage ist die Gemeinsamkeit der beiden Künstler. Diese Ausstellung, dieser doppelte Blick, lädt uns dazu ein, über unsere Welt nachzudenken. Die Gesellschaft produziert viele Objekte und viele Bilder… Was wäre, wenn wir das Vorhandene (Fotos, Metall, …) nutzen würden, um etwas anderes zu produzieren?

Cécile Marconi hat einen Master in Plastischer, Visueller und Räumlicher Kunst – Siebdruck an der Académie Royale des Beaux-Arts in Brüssel erworben. Sie ist insbesondere für ihre Kreationen (Saisonbroschüre) für das acb, die nationale Bühne von Bar-le-Duc, bekannt. Auch die Plakate für das Festival T?as pas 5 min? (2021 und 2023) stammen von ihr. In dieser Ausstellung präsentiert sie ihre Collagen. Sie spielt mit Bildern und Epochen, um eine Welt neu zu erfinden, die ihre eigene ist, die unsere ist.

Jean-Louis Marconi ist Autodidakt. Der ehemalige Lehrer und Musikpädagoge begeisterte sich schon früh für das Sammeln von Gegenständen, vor allem aus Metall. Er zweckentfremdet die Gegenstände, um sie zusammenzusetzen und daraus Skulpturen zu machen. Außerdem baut er Maschinen zur Klangerzeugung. In dieser Ausstellung zeigt er ausschließlich seine Metallskulpturen. Auf seine Weise baut er seine Welt, unsere Welt.

Weitere Informationen, Auskünfte und Reservierungen auf der Website, der Facebook-Seite oder per E-Mail: culture@copary.fr

Weiterführende Informationen: https://www.cecilemarconi.com/

Freier Eintritt.

