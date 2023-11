Domengé Commet- Lecture théâtralisée 16 place Léo Bouyssou Morcenx-la-Nouvelle, 8 décembre 2023, Morcenx-la-Nouvelle.

Morcenx-la-Nouvelle,Landes

Ràdio Cap a Cap, Domenge Commet et les éditions Plume Libre vous invitent à découvrir « Lo Marius ».

Lecture théâtralisée – Dédicaces.

La compagnie C.K.C. est soutenue par la municipalité d’Onesse-Laharie et le Conseil Départemental des Landes

Entrée libre dans la limite des places disponibles.

2023-12-08 fin : 2023-12-08 . EUR.

16 place Léo Bouyssou Médiathèque du Pays Morcenais

Morcenx-la-Nouvelle 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine



Ràdio Cap a Cap, Domenge Commet and Editions Plume Libre invite you to discover « Lo Marius ».

Dramatized reading – Signing session.

The C.K.C. company is supported by the municipality of Onesse-Laharie and the Conseil Départemental des Landes

Free admission, subject to availability

Ràdio Cap a Cap, Domenge Commet y Editions Plume Libre le invitan a descubrir « Lo Marius ».

Lectura dramatizada – Sesión de firmas.

La compañía C.K.C. cuenta con el apoyo del municipio de Onesse-Laharie y del Conseil Départemental des Landes

Entrada gratuita sujeta a disponibilidad

Ràdio Cap a Cap, Domenge Commet und der Verlag Plume Libre laden Sie ein, « Lo Marius » zu entdecken.

Szenische Lesung – Signierstunden.

Die Kompanie C.K.C. wird von der Gemeinde Onesse-Laharie und dem Conseil Départemental des Landes unterstützt

Freier Eintritt im Rahmen der verfügbaren Plätze

Mise à jour le 2023-11-21 par OT Morcenx