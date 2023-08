Dictée de Philippe Guillaume 16 Place Léo Bouyssou Morcenx-la-Nouvelle, 9 septembre 2023, Morcenx-la-Nouvelle.

Morcenx-la-Nouvelle,Landes

Venez réviser votre orthographe, lors de la dictée de Philippe Guillaume, à la médiathèque de Morcenx

10H- Dictée de bienvenue pour tous

11H- Dictée que du Bonheur (Pour les mordus)

Entrée libre, dans la limite des places disponibles

renseignements au 05 58 04 16 39.

16 Place Léo Bouyssou

Morcenx-la-Nouvelle 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine



Come and revise your spelling at Philippe Guillaume’s dictation at the Morcenx media library

10H- Welcome dictation for all

11H- Dictation que du Bonheur (For enthusiasts)

Free admission, subject to availability

information on 05 58 04 16 39

Venga a repasar su ortografía al dictado de Philippe Guillaume en la biblioteca multimedia de Morcenx

10H- Dictado de bienvenida para todos

11H- Dictado que du Bonheur (Para los aficionados)

Entrada gratuita, según disponibilidad

para más información, llame al 05 58 04 16 39

Überprüfen Sie Ihre Rechtschreibung während des Diktats von Philippe Guillaume in der Mediathek von Morcenx

10H- Willkommensdiktat für alle

11H- Dictation que du Bonheur (Für die Beißer)

Eintritt frei, im Rahmen der verfügbaren Plätze

auskünfte unter 05 58 04 16 39

