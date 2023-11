FESTIVAL FEMMES DE CINÉMA 16 Place Juhel Mayenne, 15 novembre 2023, Mayenne.

Mayenne,Mayenne

Femme(s) de Cinéma, c’est une proposition forte de l’équipe du Cinéma Le Vox, du 15 au 26 novembre 2023.

2023-11-15 fin : 2023-11-26 . EUR.

16 Place Juhel Cinéma Le Vox

Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire



Femme(s) de Cinéma is a powerful proposal from the Cinéma Le Vox team, from November 15 to 26, 2023

Femme(s) de Cinéma es una fuerte propuesta del equipo de Cinéma Le Vox, del 15 al 26 de noviembre de 2023

Femme(s) de Cinéma, das ist ein starker Vorschlag des Teams des Cinéma Le Vox, vom 15. bis 26. November 2023

Mise à jour le 2023-11-08 par eSPRIT Pays de la Loire