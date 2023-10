BEER TOUR 16 place Jean Jaurès Lens, 9 décembre 2023, Lens.

Lens,Pas-de-Calais

C’est un voyage de découverte brassicole dans une ambiance conviviale que l’on vous propose avec le Beer tour : un voyage en bières inconnues….

2023-12-09 fin : 2023-12-09 . .

16 place Jean Jaurès

Lens 62300 Pas-de-Calais Hauts-de-France



The Beer Tour? is a voyage of brewing discovery in a friendly atmosphere: a journey of unknown beers?

El Tour de la Cerveza le lleva a un viaje de descubrimiento cervecero en un ambiente agradable: un viaje de cervezas desconocidas..

Die Beer Tour? ist eine Entdeckungsreise durch die Braukunst in einer geselligen Atmosphäre: eine Reise zu unbekannten Bieren

