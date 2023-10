Festival de la Sainte-Barbe 16 place Jean Jaurès Lens, 1 décembre 2023, Lens.

Lens,Pas-de-Calais

Depuis plus de 100 ans, le 4 décembre est un moment fort pour le territoire des Hauts-de-France, jour de la Sainte Barbe. Prénommée Barbara, elle est la Sainte martyre et patronne des mineurs, des artificiers et des pompiers. Elle porte à travers elle les symboles du feu, de la lumière et de la foudre..

2023-12-01 fin : 2023-12-03 . .

16 place Jean Jaurès

Lens 62300 Pas-de-Calais Hauts-de-France



For over 100 years, December 4 has been a highlight in the Hauts-de-France region, the day of Saint Barbara. Named Barbara, she is the martyr saint and patron saint of miners, firemen and firefighters. Through her, she symbolizes fire, light and lightning.

Desde hace más de 100 años, el 4 de diciembre es un día señalado para la región de Hauts-de-France, el día de Santa Bárbara. Llamada Bárbara, es la santa mártir y patrona de los mineros, bomberos y apagafuegos. Es el símbolo del fuego, la luz y el relámpago.

Seit über 100 Jahren ist der 4. Dezember ein Höhepunkt für die Region Hauts-de-France, der Tag der Heiligen Barbara. Die mit Vornamen Barbara genannte Heilige ist die Märtyrerin und Schutzpatronin der Bergleute, Feuerwerker und Feuerwehrleute. Durch sie werden die Symbole des Feuers, des Lichts und des Blitzes getragen.

