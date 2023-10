Atelier de torréfaction 16 place Jean Jaurès Lens, 25 novembre 2023, Lens.

Lens,Pas-de-Calais

Atelier de torréfaction avec Un des Meilleurs Ouvriers de France..

2023-11-25 fin : 2023-11-25 . .

16 place Jean Jaurès

Lens 62300 Pas-de-Calais Hauts-de-France



Roasting workshop with one of France’s Best Craftsmen.

Taller de torrefacción con uno de los mejores artesanos de Francia.

Röstworkshop mit Un des Meilleurs Ouvriers de France.

