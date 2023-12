Contes du froid et jeux 16 place Henri Lacabanne Monein, 27 décembre 2023 10:30, Monein.

Monein,Pyrénées-Atlantiques

Contes du froid : lectures et contes au coin de la cheminée. A partir de 3 ans.

15h : Jeux autour des contes. Jouez en famille avec les contes traditionnels. A partir de 6 ans..

2023-12-27 fin : 2023-12-27 . EUR.

16 place Henri Lacabanne Médiathèque la MéMo

Monein 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Tales from the cold: readings and tales by the fireplace. Ages 3 and up.

3pm: Storytelling games. Play with traditional tales as a family. Ages 6 and up.

Cuentos del frío: lecturas y cuentos junto a la chimenea. A partir de 3 años.

15.00 h: Juegos de cuentos. Juega en familia con los cuentos tradicionales. A partir de 6 años.

Contes du froid: Lesungen und Märchen am Kamin. Ab 3 Jahren.

15 Uhr: Spiele rund um die Märchen. Spielen Sie mit der ganzen Familie mit traditionellen Märchen. Ab 6 Jahren.

Mise à jour le 2023-12-06 par OT Coeur de Béarn