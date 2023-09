Semaine bleue : atelier cuisine 16 place Henri Lacabanne Monein, 7 octobre 2023, Monein.

Monein,Pyrénées-Atlantiques

A la recherche des protéines oubliées. Des jeux pour aborder les principes de la nutrition santé et un atelier de cuisine pour préparer un repas végétarien partagé.

Avec Sylvie Roucher Delage (conseillère en alimentation durable) et Stéphanie Lauga (naturopathe)..

2023-10-07

16 place Henri Lacabanne La MéMo

Monein 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



In search of forgotten proteins. Games to introduce the principles of healthy nutrition and a cooking workshop to prepare a shared vegetarian meal.

With Sylvie Roucher Delage (sustainable nutrition consultant) and Stéphanie Lauga (naturopath).

En busca de las proteínas olvidadas. Juegos para introducir los principios de una nutrición sana y un taller de cocina para preparar una comida vegetariana compartida.

Con Sylvie Roucher Delage (asesora en alimentación sostenible) y Stéphanie Lauga (naturópata).

Auf der Suche nach den vergessenen Proteinen. Spiele, um sich mit den Prinzipien der gesunden Ernährung auseinanderzusetzen, und ein Kochworkshop, um eine gemeinsame vegetarische Mahlzeit zuzubereiten.

Mit Sylvie Roucher Delage (Beraterin für nachhaltige Ernährung) und Stéphanie Lauga (Naturheilpraktikerin).

