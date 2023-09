Semaine bleue : atelier cuisine 16 place Henri Lacabanne Monein, 6 octobre 2023, Monein.

Monein,Pyrénées-Atlantiques

Préparation et dégustation de « Pastel de Nata », spécialité portugaise..

2023-10-06 fin : 2023-10-06 . EUR.

16 place Henri Lacabanne La MéMo

Monein 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Preparation and tasting of « Pastel de Nata », a Portuguese specialty.

Preparación y degustación de « Pastel de Nata », una especialidad portuguesa.

Zubereitung und Verkostung von « Pastel de Nata », einer portugiesischen Spezialität.

Mise à jour le 2023-09-22 par OT Coeur de Béarn