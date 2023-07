Théâtre Louis Jouvet 16 place Hélène Cyminski Rethel, 12 juillet 2023, Rethel.

Rethel,Ardennes

Construit sur l’emplacement d’une ancienne salle paroissiale, le théâtre municipal Louis Jouvet a été inauguré en 1991. Cette salle de 182 places sert également de cinéma depuis 1992.Ce n’est pas par hasard si cette salle porte le nom de Louis Jouvet. L’illustre acteur de théâtre et de cinéma a été rethélois de 1901 à 1905. À la mort de son père, Louis Jouvet vint habiter Rethel avec sa mère et ses deux frères. Il poursuivit ses études au collège Notre-Dame (devenu collège Sorbon). Il y passa deux baccalauréats et fit un stage très court dans la pharmacie de son oncle Séjournet, place de la halle (aujourd’hui, place de Caen), à quelques mètres de l’emplacement du théâtre. Louis Jouvet partira à Paris poursuivre ses études, mais le théâtre l’absorbera, le glorifiera et le cinéma fera de lui une vedette.En face du théâtre, sur la place de Caen, se trouve la halle. THÉÂTRE & SPECTACLES Sa programmation riche et variée propose toute l’année des spectacles de théâtre musical, gestuel, conte, danse et marionnettes. Il accueille des artistes en résidence musicale et théâtrale pour leur offrir l’opportunité de créer dans des conditions de travail souvent meilleures qu’à l’accoutumée..

fin : . .

16 place Hélène Cyminski

Rethel 08300 Ardennes Grand Est



Built on the site of an old parish hall, the Louis Jouvet municipal theatre was inaugurated in 1991. It is not by chance that this hall bears the name of Louis Jouvet. The famous theatre and film actor was a resident of Rothenburg from 1901 to 1905. When his father died, Louis Jouvet came to live in Rethel with his mother and two brothers. He continued his studies at the Collège Notre-Dame (which became the Collège Sorbon). He passed two baccalaureates and did a short internship in his uncle Séjournet’s pharmacy, on the Place de la Halle (today’s Place de Caen), a few metres from the theatre. Louis Jouvet left for Paris to continue his studies, but the theatre absorbed him and glorified him, and the cinema made him a star.opposite the theatre, on the Place de Caen, is the covered market. THEATRE & SHOWS Its rich and varied programme offers musical, gestural, storytelling, dance and puppet shows all year round. It welcomes artists in musical and theatrical residency to offer them the opportunity to create in working conditions that are often better than usual.

Construido en el emplazamiento de un antiguo salón parroquial, el teatro municipal Louis Jouvet fue inaugurado en 1991. No es casualidad que esta sala lleve el nombre de Louis Jouvet. El famoso actor de teatro y cine residió en Rothenburg de 1901 a 1905. A la muerte de su padre, Louis Jouvet se fue a vivir a Rethel con su madre y sus dos hermanos. Continuó sus estudios en el Collège Notre-Dame (que se convirtió en el Collège Sorbon). Aprobó dos bachilleratos y realizó un breve periodo de formación en la farmacia de su tío Séjournet, en la plaza de la Halle (actual plaza de Caen), a pocos metros del emplazamiento del teatro. Louis Jouvet se marchó a París para continuar sus estudios, pero el teatro le absorbió y le glorificó, y el cine le convirtió en una estrella.Frente al teatro, en la plaza de Caen, se encuentra el mercado cubierto. TEATRO Y ESPECTÁCULOS Su rica y variada programación ofrece durante todo el año teatro musical, gestual, de cuentos, de danza y de títeres. Acoge a artistas en residencia musical y teatral para ofrecerles la oportunidad de crear en unas condiciones de trabajo a menudo mejores que las habituales.

Das Stadttheater Louis Jouvet wurde auf dem Gelände eines ehemaligen Pfarrsaals errichtet und 1991 eingeweiht. Der Saal mit 182 Plätzen wird seit 1992 auch als Kino genutzt und ist nicht zufällig nach Louis Jouvet benannt. Der berühmte Theater- und Filmschauspieler war von 1901 bis 1905 in Rethel ansässig. Nach dem Tod seines Vaters zog Louis Jouvet mit seiner Mutter und seinen beiden Brüdern nach Rethel. Er setzte seine Schulausbildung am Collège Notre-Dame (später Collège Sorbon) fort. Dort machte er zwei Abiturprüfungen und absolvierte ein sehr kurzes Praktikum in der Apotheke seines Onkels Séjournet an der Place de la halle (heute Place de Caen), nur wenige Meter von der Stelle entfernt, an der heute das Theater steht. Louis Jouvet ging nach Paris, um sein Studium fortzusetzen, aber das Theater nahm ihn auf, verherrlichte ihn und das Kino machte ihn zum Star.Gegenüber dem Theater, am Place de Caen, befindet sich die Markthalle. THEATER & SPECTACLES Sein reichhaltiges und abwechslungsreiches Programm bietet das ganze Jahr über Musik-, Gestik-, Märchen-, Tanz- und Marionettentheater. Es empfängt Künstler in Musik- und Theaterresidenzen, um ihnen die Möglichkeit zu bieten, unter oftmals besseren Arbeitsbedingungen als üblich zu kreieren.

Mise à jour le 2023-06-30 par Ardennes Tourisme