Voyages 16 Place Hélène Cyminski Rethel, 17 décembre 2023, Rethel.

Rethel,Ardennes

Dana Ciocarlie possède un vaste répertoire, s’étendant de Jean-Sébastien Bach aux compositeurs d’aujourd’hui.Certains d’entre eux lui ont dédié des oeuvres tels Nicolas Bacri, Edith Canat de Chizy, Helena Winkelman et notre compositeur associé Benoît Menut. Douée d’un tempérament vif-argent où la générosité le dispute à l’engagement, Dana Ciocarlie insuffle un élan et une grâce inimitables à ses interprétations..

2023-12-17 fin : 2023-12-17 . .

16 Place Hélène Cyminski

Rethel 08300 Ardennes Grand Est



Dana Ciocarlie has a vast repertoire, ranging from Johann Sebastian Bach to contemporary composers, some of whom have dedicated works to her, including Nicolas Bacri, Edith Canat de Chizy, Helena Winkelman and our associate composer Benoît Menut. Gifted with a quicksilver temperament that rivals generosity with commitment, Dana Ciocarlie infuses her interpretations with an inimitable élan and grace.

Dana Ciocarlie posee un vasto repertorio, que abarca desde Johann Sebastian Bach hasta compositores contemporáneos, algunos de los cuales le han dedicado obras, como Nicolas Bacri, Edith Canat de Chizy, Helena Winkelman y nuestro compositor asociado Benoît Menut. Dotada de un temperamento de plata viva que rivaliza en generosidad con el compromiso, Dana Ciocarlie aporta un ímpetu y una gracia inimitables a sus interpretaciones.

Dana Ciocarlie verfügt über ein umfangreiches Repertoire, das von Johann Sebastian Bach bis zu Komponisten der Gegenwart reicht, von denen ihr einige Werke gewidmet haben, wie Nicolas Bacri, Edith Canat de Chizy, Helena Winkelman und unser Partner Benoît Menut. Dana Ciocarlie verfügt über ein lebhaft-silbernes Temperament, das von Großzügigkeit und Engagement geprägt ist und ihren Interpretationen einen unnachahmlichen Schwung und Anmut verleiht.

