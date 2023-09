Art de la marionnette Unravel Maman ! 16 Place Hélène Cyminski Rethel, 21 novembre 2023, Rethel.

Rethel,Ardennes

Se défaire, s’effilocher, déchiffrer un mystère, perdre ses moyens, se décontenancer… autant de synonymes permettant de traduire le verbe anglais « unravel ». Librement inspiré de l’opéra L’Enfant et les Sortilèges, ce spectaclequi convoque ombres, objets, marionnettes et musique en direct retrace la colère de cet enfant et son expérience initiatique dans le jardin, forêt de l’inconscient et monde des rêves qui résonne en chacun de nous.Une exploration musicale et visuelle du thème de la colère qui gît en nous, au plus profond de la forêt de notre inconscient.Une invitation poétique lancée aux petits comme aux grands à regarder en face une émotion que nous devons tous apprendre à surmonter..

2023-11-21 fin : 2023-11-22 . .

16 Place Hélène Cyminski

Rethel 08300 Ardennes Grand Est



To unravel, to unravel, to decipher a mystery, to lose one?s means, to become disconcerted… so many synonyms for the English verb « unravel ». Freely inspired by the opera L?Enfant et les Sortilèges, this show featuring shadows, objects, puppets and live music retraces the child?s anger and his initiatory experience in the garden, the forest of the unconscious and the world of dreams that resonates within each of us.A musical and visual exploration of the theme of anger that lies deep within us, in the forest of our unconscious.A poetic invitation to young and old alike to face up to an emotion that we must all learn to overcome.

Desenredar, desentrañar, descifrar un misterio, perder el norte, desconcertarse… todos sinónimos del verbo inglés « unravel ». Inspirado libremente en la ópera L’Enfant et les Sortilèges, este espectáculo de sombras, objetos, marionetas y música en directo recorre la cólera del niño y su experiencia iniciática en el jardín, el bosque del inconsciente y el mundo de los sueños que resuena en cada uno de nosotros.Una exploración musical y visual del tema de la cólera que yace en lo más profundo de nosotros, en el bosque de nuestro inconsciente.Una invitación poética a pequeños y mayores a enfrentarse a una emoción que todos debemos aprender a superar.

Das englische Verb « unravel » kann mit vielen Synonymen übersetzt werden: sich entwirren, ausfransen, ein Geheimnis entschlüsseln, seine Mittel verlieren, sich verunsichern lassen. Dieses Stück, das frei von der Oper L’Enfant et les Sortilèges inspiriert ist und Schatten, Objekte, Marionetten und Live-Musik einsetzt, zeichnet den Zorn des Kindes und seine Initiationserfahrung im Garten nach, einem Wald des Unbewussten und einer Traumwelt, die in jedem von uns widerhallt.Eine musikalische und visuelle Erkundung des Themas des Zorns, der tief im Wald unseres Unbewussten liegt.Eine poetische Einladung an Groß und Klein, einer Emotion ins Auge zu sehen, die wir alle überwinden lernen müssen.

