Les dégustations de l’Office de tourisme : Rencontre avec un chocolatier 16 Place Fernand Marquigny Soissons, 13 janvier 2024, Soissons.

Soissons Aisne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-13 14:30:00

fin : 2024-01-13

.

Alex, jeune chocolatier passionné, vient partager son savoir-faire et vous expliquera la transformation méticuleuse d’une petite fève en un délicieux chocolat !

Pour pleinement l’apprécier il vous faudra le goûter, mais pour cela, on ne devrait pas vous prier ! Rochers aux amandes, mendiants et bien d’autres délices chocolatés à déguster avec « la Fabrique d’Alex ».

0 .

16 Place Fernand Marquigny

Soissons 02200 Aisne Hauts-de-France



Mise à jour le 2023-12-21 par SIM Hauts-de-France – OT du GrandSoissons