Projection du documentaire « Raconte moi un souvenir » d’Yvette d’Entremont / Festival « La Semaine Acadienne 2023 » 16 Place du 6 Juin Courseulles-sur-Mer, 6 août 2023, Courseulles-sur-Mer.

Courseulles-sur-Mer,Calvados

Ce documentaire, réalisé par Yvette d’Entremont et Luc d’Eon, a pour objectifs de documenter et conserver une partie de l’histoire

du village de Pubnico (Nouvelle-Ecosse) afin que les prochaines générations se souviennent de leurs origines. Les aînés y parlent de

différents sujets, dont le temps passé au foyer avec la grande famille, leurs expériences à l’école, leur relation avec la religion, leurs

recettes préférées, leurs souvenirs de la Mi-Carême, pour ne nommer que ceux-là.

Ces histoires, tirées de leur jeunesse et datant des années 30, 40 et 50, permettent d’illustrer la vie des Acadiens avant l’arrivée de la

télévision et des nouvelles technologies.

Des reconstitutions dramatiques de plusieurs de ces anecdotes (jouées par des enfants et des adultes adultes). permettent à ces

histoires de devenir vivantes Projection suivie d’une rencontre avec la réalisatrice, Yvette d’Entremont..

2023-08-06 à 18:00:00 ; fin : 2023-08-06 . .

16 Place du 6 Juin

Courseulles-sur-Mer 14470 Calvados Normandie



This documentary, directed by Yvette d’Entremont and Luc d’Eon, aims to document and preserve a part of the history

of the village of Pubnico (Nova Scotia) so that future generations can remember their origins. The elders talk about

time spent at home with the extended family, their experiences at school, their relationship with religion, their favourite

favorite recipes, memories of Mi-Carême, to name but a few.

These stories, taken from their youth in the 30s, 40s and 50s, illustrate life in Acadia before the advent of television and new technologies

television and new technologies.

Dramatic re-enactments of many of these anecdotes (performed by children and adults) bring the stories to life

followed by a meeting with the director, Yvette d?Entremont.

Este documental, dirigido por Yvette d’Entremont y Luc d’Eon, pretende documentar y preservar parte de la historia del pueblo de Pubnico

del pueblo de Pubnico (Nueva Escocia) para que las generaciones futuras puedan recordar sus orígenes. Los ancianos hablan de

tiempo pasado en casa con su familia extensa, sus experiencias en la escuela, su relación con la religión, sus

recetas favoritas, sus recuerdos de Mi-Carême, por citar sólo algunos.

Estas historias, tomadas de su juventud en los años 30, 40 y 50, ilustran la vida en Acadia antes de la llegada de la televisión y las nuevas tecnologías

la televisión y las nuevas tecnologías.

Las representaciones teatrales de varias de estas anécdotas (interpretadas por niños y adultos) dan vida a las historias

seguida de un encuentro con la directora, Yvette d’Entremont.

Dieser Dokumentarfilm, der von Yvette d’Entremont und Luc d’Eon gedreht wurde, soll einen Teil der Geschichte Pubnicos dokumentieren und bewahren

des Dorfes Pubnico (Neuschottland) zu dokumentieren, damit sich die nächsten Generationen an ihre Ursprünge erinnern können. Die Älteren sprechen dort über

verschiedene Themen, darunter die Zeit, die sie zu Hause mit der Großfamilie verbracht haben, ihre Erfahrungen in der Schule, ihre Beziehung zur Religion, ihre

lieblingsrezepte, ihre Erinnerungen an die Mi-Carême, um nur einige zu nennen.

Diese Geschichten aus ihrer Jugend in den 1930er, 1940er und 1950er Jahren veranschaulichen das Leben der Akadier vor dem Aufkommen des Fernsehens und der neuen Medien

fernsehens und der neuen Technologien.

Dramatische Nachstellungen vieler dieser Anekdoten (gespielt von Kindern und erwachsenen Erwachsenen) lassen die Geschichten lebendig werden

geschichten lebendig werden. Nach der Vorführung findet ein Treffen mit der Regisseurin Yvette d’Entremont statt.

Mise à jour le 2023-05-31 par Calvados Attractivité