THÉÂTRE – HISTOIRES DE OUF 16 Place de la Pranzière Cornimont, 25 novembre 2023, Cornimont.

Cornimont,Vosges

La troupe des Kédal’Humés vous propose « Histoires de ouf », une sélection de saynètes grinçantes et loufoques sur des textes de Guy Foissy.. Tout public

Samedi 2023-11-25 20:30:00 fin : 2023-11-25 22:00:00. 5 EUR.

16 Place de la Pranzière ECSP

Cornimont 88310 Vosges Grand Est



The Kédal’Humés troupe presents « Histoires de ouf », a selection of gritty, zany sketches based on texts by Guy Foissy.

La compañía Kédal’Humés presenta « Histoires de ouf », una selección de sketches chillones y alocados basados en textos de Guy Foissy.

Die Truppe der Kédal’Humés präsentiert Ihnen « Histoires de ouf », eine Auswahl an grinsenden und verrückten Sketchen mit Texten von Guy Foissy.

