EXPOSITION DE PHOTOGRAPHIES PAR LE CLUB PHOTOGRAPHIQUE KÉDAL 16 Place de la Pranzière Cornimont, 23 octobre 2023, Cornimont.

Cornimont,Vosges

Le Club Photographique Kédal de Thiéfosse vous propose une exposition de photographies sur les thème de la nature, de la faune et de la flore.. Tout public

Samedi 2023-10-23 14:00:00 fin : 2023-10-29 19:00:00. 0 EUR.

16 Place de la Pranzière ECSP

Cornimont 88310 Vosges Grand Est



The Club Photographique Kédal de Thiéfosse presents an exhibition of photographs on the theme of nature, flora and fauna.

El Club Fotográfico Kédal de Thiéfosse organiza una exposición de fotografías sobre el tema de la naturaleza, la flora y la fauna.

Der Fotoklub Kédal in Thiéfosse bietet Ihnen eine Fotoausstellung zu den Themen Natur, Fauna und Flora.

Mise à jour le 2023-10-10 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES