CONCERT – WILLY MALARODA AU BAJAN 16 place de la Pranzière Cornimont, 14 octobre 2023, Cornimont.

Cornimont,Vosges

Un récital de musique classique, œuvres de Bach, Händel, Chopin… par Willy Malaroda au Bajan (accordéon de concert). Entrée libre, contribution volontaire.. Tout public

Samedi 2023-10-14 20:30:00 fin : 2023-10-14 21:30:00. 0 EUR.

16 place de la Pranzière ECSP

Cornimont 88310 Vosges Grand Est



A recital of classical music, works by Bach, Handel, Chopin… by Willy Malaroda on the Bajan (concert accordion). Free admission, voluntary contribution.

Recital de música clásica, obras de Bach, Haendel, Chopin… a cargo de Willy Malaroda al Bajan (acordeón de concierto). Entrada gratuita, contribución voluntaria.

Ein klassischer Musikabend mit Werken von Bach, Händel, Chopin… von Willy Malaroda auf dem Bajan (Konzertakkordeon). Freier Eintritt, freiwilliger Beitrag.

