EXPOSITION DE PEINTURES 16 Place de la Pranzière Cornimont, 9 octobre 2023, Cornimont.

Cornimont,Vosges

Exposition de peintures par Gvantsa Narimanidze, accès libres aux horaires habituels de l’ECSP de Cornimont.. Tout public

Vendredi 2023-10-09 09:00:00 fin : 2023-10-20 19:00:00. 0 EUR.

16 Place de la Pranzière ECSP

Cornimont 88310 Vosges Grand Est



Exhibition of paintings by Gvantsa Narimanidze, free admission during regular opening hours at ECSP Cornimont.

Exposición de pinturas de Gvantsa Narimanidze, entrada gratuita durante el horario normal de apertura en la ECSP de Cornimont.

Gemäldeausstellung von Gvantsa Narimanidze, freier Zugang zu den üblichen Öffnungszeiten der ECSP in Cornimont.

Mise à jour le 2023-09-27 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES