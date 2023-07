BAL DES POMPIERS 16 Place de la Poste Meslay-du-Maine, 13 juillet 2023, Meslay-du-Maine.

Meslay-du-Maine,Mayenne

Ce jeudi 13 juillet aura lieu le bal des pompiers à Meslay-du-Maine, suivi d’un feu d’artifice !.

2023-07-13

16 Place de la Poste

Meslay-du-Maine 53170 Mayenne Pays de la Loire



This Thursday, July 13, the Meslay-du-Maine firemen’s ball will be followed by a fireworks display!

Este jueves 13 de julio se celebrará en Meslay-du-Maine el baile de los bomberos, ¡seguido de un espectáculo de fuegos artificiales!

Diesen Donnerstag, den 13. Juli, findet in Meslay-du-Maine der Feuerwehrball mit anschließendem Feuerwerk statt!

