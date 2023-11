Concert de Noël 16 Place d’armes Haguenau, 10 décembre 2023, Haguenau.

Haguenau,Bas-Rhin

Venez (re)découvrir l’Histoire de Noël et l’impact qu’elle a sur des vies aujourd’hui. Le Collectif LPC, la troupe de danse Envol et l’Eglise évangélique « Le Centre Biblique de Haguenau » proposent un Concert de Noël gratuit à la salle de la douane.

Une collation vous est offerte avec des bredeles et des boissons..

2023-12-10 fin : 2023-12-10 . EUR.

16 Place d’armes

Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est



Come and (re)discover the Christmas Story and the impact it has on lives today. The Collectif LPC, the dance troupe Envol and the evangelical church « Le Centre Biblique de Haguenau » are offering a free Christmas Concert at the Salle de la Douane.

A snack of bredeles and drinks will be served.

Venga y (re)descubra la historia de la Navidad y el impacto que tiene en la vida actual. El Collectif LPC, el grupo de danza Envol y la iglesia evangélica « Le Centre Biblique de Haguenau » ofrecen un Concierto de Navidad gratuito en la Salle de la Douane.

Se servirá un aperitivo con bredeles y bebidas.

Entdecken Sie die Weihnachtsgeschichte (neu) und den Einfluss, den sie auf das Leben von Menschen heute hat. Das LPC-Kollektiv, die Tanzgruppe Envol und die evangelische Kirche « Le Centre Biblique de Haguenau » bieten ein kostenloses Weihnachtskonzert im Saal des Zollhauses an.

Es wird Ihnen ein Imbiss mit Bredeles und Getränken angeboten.

