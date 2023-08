Portes ouvertes de l’EPJ 16 Place Champollion Istres, 13 septembre 2023, Istres.

Istres,Bouches-du-Rhône

Venez découvrir l’association, les nombreuses aides financières, les évènements et l’équipe ! Un petit « pack EPJ » vous sera offert ce jour là..

2023-09-13 08:30:00 fin : 2023-09-13 18:00:00. .

16 Place Champollion Espace Pluriel Jeunes

Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Come and find out more about the association, the many financial aids available, the events and the team! A small « EPJ pack » will be offered to you on the day.

Venga y descubra más cosas sobre la asociación, las numerosas formas de ayuda financiera disponibles, los eventos y el equipo El mismo día se le ofrecerá un pequeño paquete de EPJ.

Kommen Sie und lernen Sie den Verein, die zahlreichen finanziellen Hilfen, die Veranstaltungen und das Team kennen! An diesem Tag wird Ihnen ein kleines « EPJ-Paket » angeboten.

Mise à jour le 2023-08-28 par Office de Tourisme d’Istres