Ballet « Play » 16 place andré delaunay Montbazon, 10 décembre 2023 15:00, Montbazon.

Montbazon,Indre-et-Loire

Ballet du chorégraphe suédois Alexander Ekman par les danseurs de l’Opéra de Paris sera projeté par le biais de la Micro-Folie.

à partir de 6 ans – sur réservation.

Dimanche 2023-12-10 15:00:00 fin : 2023-12-10 . .

16 place andré delaunay

Montbazon 37250 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Ballet by Swedish choreographer Alexander Ekman, performed by Paris Opera dancers, will be screened in the Micro-Folie.

from 6 years – on reservation

El ballet del coreógrafo sueco Alexander Ekman interpretado por los bailarines de la Ópera de París se proyectará en la Micro-Folie.

a partir de 6 años – reserva obligatoria

Ballett des schwedischen Choreografen Alexander Ekman von den Tänzern der Pariser Oper wird über die Micro-Folie gezeigt.

ab 6 Jahren – mit Reservierung

