Début : 2023-12-23

D’après les contes traditionnels russes. Rendez-vous samedi 23 décembre au Théâtre Toursky International.

Comédie musicale interactive d’après les contes traditionnels russes.

Pour les enfants, leurs parents et grands-parents.



Le spectacle musical en langue russe avec la traduction ponctuelle en français. Un conte musical du Nouvel An, le voyage dans un nouveau monde féerique. C’est un spectacle interactif, avec des jeux, chants et danses, avec des personnages de contes traditionnels russes : Père Gel, Fille des Neiges, Baba Yaga, Vassilissa la très-sage…



Après le spectacle chaque enfant peut réciter une poésie ou chanter pour Père Gel, et recevoir un cadeau de sa part !



Par l’Association franco-russe Perspectives

Avec le soutien du Théâtre Toursky



Durée : 1h EUR.

16 Passage Léo Ferré Théâtre Toursky International

Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

