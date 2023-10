Hommage à Aznavour 16 Passage Léo Ferré Marseille 3e Arrondissement, 7 décembre 2023, Marseille 3e Arrondissement.

Marseille 3e Arrondissement,Bouches-du-Rhône

Philippe Cavaillé nous propose de revivre sur scène la légende Charles Aznavour..

2023-12-07 20:30:00 fin : 2023-12-07 . EUR.

16 Passage Léo Ferré Théâtre Toursky International

Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Philippe Cavaille? brings the legend of Charles Aznavour back to life.

Philippe Cavaille? nos invita a revivir la leyenda de Charles Aznavour.

Philippe Cavaille? bietet uns die Möglichkeit, die Legende Charles Aznavour auf der Bühne zu erleben.

