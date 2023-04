Wok n Woll Delirum capilaria 16 Passage Léo Ferré, 27 mai 2023, Marseille 3e Arrondissement.

Après le succès de Wok’n Woll Delirium Musicalia, près de 120 000 spectateurs dans le monde, la Compagnie Hilaretto revient avec leur nouvelle création en avant-première pour une soirée de Faites de la Fraternité 2023..

2023-05-27 à 21:00:00 ; fin : 2023-05-27 . .

16 Passage Léo Ferré Théâtre Axel Toursky

Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



After the success of Wok’n Woll Delirium Musicalia, nearly 120,000 spectators worldwide, the Hilaretto Company returns with their new creation for an evening preview of Faites de la Fraternité 2023.

Tras el éxito de Wok?n Woll Delirium Musicalia, con cerca de 120.000 espectadores en todo el mundo, la Compagnie Hilaretto vuelve con su nueva creación para un anticipo de la Velada de la Fraternidad 2023.

Nach dem Erfolg von Wok’n Woll Delirium Musicalia, das weltweit fast 120.000 Zuschauer hatte, kehrt die Compagnie Hilaretto mit ihrer neuen Kreation als Vorpremiere für einen Abend von Faites de la Fraternité 2023 zurück.

