16 MARS – OUVERTURE DES GROTTES Thorigné-en-Charnie, 16 mars 2022, Thorigné-en-Charnie.

Musée de Préhistoire 650 chemin de la Roche Brault Thorigné-en-Charnie

2022-03-16 – 2022-11-14 Musée de Préhistoire 650 chemin de la Roche Brault

Thorigné-en-Charnie Mayenne Thorigné-en-Charnie

Réouverture des grottes Margot et Rochefort le 16 mars.

Suite aux travaux de modernisation et grâce aux nouvelles technologies d’éclairage, les grottes se révèlent plus que jamais sous nos yeux.

Une bonne raison de (re)venir découvrir les grottes Margot et Rochefort.

Réservation et paiement en ligne.

Grotte Margot à partir de 3 ans. Grotte Rochefort à partir de 6 ans.

2022 : lumière sur les grottes !

saulges@coevrons.fr +33 2 43 90 51 30

Musée de Préhistoire 650 chemin de la Roche Brault Thorigné-en-Charnie

