EXPOSITION : « REGARDS SUR JACQUES WARMINSKI ET SON OEUVRE » 16, l’Orbière – Saint-Georges-des-Sept-Voies Gennes-Val-de-Loire, 13 octobre 2023, Gennes-Val-de-Loire.

Gennes-Val-de-Loire,Maine-et-Loire

A l’occasion des 30 ans de la création de l’Hélice Terrestre par Jacques Warminski, un hommage lui est rendu à travers une rétrospective de son œuvre..

2023-10-13 fin : 2023-10-13 19:00:00. EUR.

16, l’Orbière – Saint-Georges-des-Sept-Voies

Gennes-Val-de-Loire 49350 Maine-et-Loire Pays de la Loire



To mark the 30th anniversary of Jacques Warminski’s creation of l’Hélice Terrestre, a tribute is paid to him with a retrospective of his work.

Con motivo del 30 aniversario de la creación de l’Hélice Terrestre por Jacques Warminski, se le rinde homenaje con una retrospectiva de su obra.

Anlässlich des 30. Jahrestages der Erfindung der Erdschraube durch Jacques Warminski wird ihm eine Hommage mit einer Retrospektive seines Werkes gewidmet.

