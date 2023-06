VISITE NOCTURNE DE L’HÉLICE TERRESTRE 16, l’Orbière Gennes-Val-de-Loire, 16 août 2023, Gennes-Val-de-Loire.

Gennes-Val-de-Loire,Maine-et-Loire

L’Hélice Terrestre vous propose une visite nocturne de son site avec une mise en lumière et un accompagnement musical..

2023-08-16 à ; fin : 2023-08-16 . EUR.

16, l’Orbière Saint-Georges-des-Sept-Voies

Gennes-Val-de-Loire 49350 Maine-et-Loire Pays de la Loire



L’Hélice Terrestre offers you a night visit of its site with a lighting and a musical accompaniment.

L’Hélice Terrestre le propone una visita nocturna de su emplazamiento con iluminación y acompañamiento musical.

L’Hélice Terrestre bietet Ihnen einen nächtlichen Rundgang durch sein Gelände mit Beleuchtung und musikalischer Begleitung an.

Mise à jour le 2023-05-31 par eSPRIT Pays de la Loire