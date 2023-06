CONCERT DE L’ENSEMBLE CHORALE LITANIA 16, l’Orbière Gennes-Val-de-Loire, 23 juin 2023, Gennes-Val-de-Loire.

Gennes-Val-de-Loire,Maine-et-Loire

L’Hélice Terrestre a le plaisir de vous convier à un concert de l’Ensemble chorale Litania, dirigé par Olivier Messager. Au programme : polyphonies traditionnelles du monde entier..

2023-06-23 à ; fin : 2023-06-23 21:00:00. .

16, l’Orbière Saint-Georges-des-Sept-Voies

Gennes-Val-de-Loire 49350 Maine-et-Loire Pays de la Loire



L’Hélice Terrestre is pleased to invite you to a concert by the Litania choral ensemble, directed by Olivier Messager. On the program: traditional polyphonies from around the world.

L’Hélice Terrestre tiene el placer de invitarle a un concierto del conjunto coral Litania, dirigido por Olivier Messager. En el programa: polifonías tradicionales de todo el mundo.

L’Hélice Terrestre freut sich, Sie zu einem Konzert des Chorensembles Litania unter der Leitung von Olivier Messager einzuladen. Auf dem Programm stehen traditionelle Polyphonien aus der ganzen Welt.

