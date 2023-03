L’Art et la peinture sublimant votre quotidien 16 Kerdréan Moustoir-Ac Catégories d’Évènement: Morbihan

Moustoir-Ac

L’Art et la peinture sublimant votre quotidien 16 Kerdréan, 1 avril 2023, Moustoir-Ac. L’Art et la peinture sublimant votre quotidien 1 et 2 avril 16 Kerdréan Venez découvrir l’univers de l’artiste Stéphanie Ferandez et de son associé, en découvrant le cadre où ils vivent et ou l’inspiration leur vient !

Un univers haut en couleurs où s’entremêlent l’art, la nature et le bien-être au quotidien. Quelques-unes des créations de Stéphanie se trouvent directement sur les murs de leur maison !

Vice-championne de France de peintre décorateur en 2022, elle ne s’arrête pas aux toiles, mais aime les grands formats. En effet, elle réalise alors de grands décors peints sur les murs pour embellir votre quotidien.

Intérieur, extérieur, professionnel, collectivité ou particulier ; à chacun ses besoins pour que l’art devienne accessible au gré des envies de chacun, au plus proche de vous.

Esquisse, dessin, atelier de peinture en libre-service, exposition de toiles et fresque murale, venez passer un moment convivial auprès de l’artiste et de son compagnon dans un écrin de nature en pleine campagne ! 16 Kerdréan 56 500 Moustoir-Ac Moustoir-Ac 56500 Morbihan Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://www.instagram.com/creadecor.fr/?hl=fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T10:00:00+02:00 – 2023-04-01T18:00:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00 artiste peinture fresque décor création toile œuvre pinceau artiste Stéphanie Ferandez à son atelier

