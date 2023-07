Aquagym 16 Impasse des Roquerets Gouville-sur-Mer, 13 juillet 2023, Gouville-sur-Mer.

Gouville-sur-Mer,Manche

Aquagym.

Rendez-vous à 9h ou 10h au centre des Sables d’Or.

Renseignement au 06 60 38 15 66..

2023-07-13 10:00:00 fin : 2023-07-13 . .

16 Impasse des Roquerets

Gouville-sur-Mer 50560 Manche Normandie



Meet at 9 or 10 am at the Les Sables d?Or center.

Information on 06 60 38 15 66.

Cita a las 9h o a las 10h en el centro Les Sables d’Or.

Información en el 06 60 38 15 66.

Wassergymnastik.

Treffpunkt um 9 Uhr oder 10 Uhr im Zentrum von Sables d’Or.

Informationen unter 06 60 38 15 66.

