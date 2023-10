Marche de l’école 16 Grande Rue Thiel-sur-Acolin, 15 octobre 2023, Thiel-sur-Acolin.

Thiel-sur-Acolin,Allier

L’association des Parents d’éléves de Thiel sur Acolin organise cette marche de l’école. Différents départs s’offrent à vous : 2 circuits pédestres : 5,5km/10,5km. 2 parcours vélo : 24 et 32 km.

Tous les circuits proposent un ravitaillement..

2023-10-15 09:00:00 fin : 2023-10-15 10:30:00. EUR.

16 Grande Rue Ecole des garçons

Thiel-sur-Acolin 03230 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



The Thiel sur Acolin Parents’ Association is organizing this school walk. There are several starting points: 2 walking circuits: 5.5km/10.5km. 2 cycling circuits: 24 and 32 km.

All circuits offer refreshments.

La Asociación de Padres de Thiel sur Acolin organiza esta marcha escolar. Hay varios puntos de partida: 2 circuitos a pie: 5,5 km/10,5 km. 2 circuitos en bicicleta: 24 y 32 km.

En todos los recorridos hay avituallamiento.

Die Elternvereinigung von Thiel sur Acolin organisiert diesen Schulmarsch. Es stehen Ihnen verschiedene Startmöglichkeiten zur Verfügung: 2 Wanderstrecken: 5,5 km/10,5 km. 2 Radstrecken: 24 und 32 km.

Alle Strecken bieten eine Verpflegungsstation.

Mise à jour le 2023-10-10 par Office du tourisme de Moulins & sa région