Balade dessinée – Samedi 15 juillet de 10h30 à 13h

L’illustratrice Géraldine Joséphine vous invite à une « balade dessinée » au coeur de Batz-sur-Mer !

Les balades dessinées sont des ateliers durant lesquels la créatrice invite les participants à découvrir les bienfaits de la marche et du dessin d’observation en extérieur.

Le matériel est fourni si besoin mais vous pouvez apporter le vôtre si vous le souhaitez. Débutants bienvenus !

Sur réservation.

Tarifs :

Tarif plein : 30€ par personne ou 50€ en duo / réduit* : 24€ par personne ou 40€ en duo (*Étudiant / personne précaire / Enfant de moins de 12 ans)

