Atelier broderie – Mardi 11 juillet de 10h à 12h30

Réalisez votre broche coquillage brodée avec la créatrice Anaïs GOURRONC, fondatrice de la marque Bernique. Lors de cet atelier vous aborderez plusieurs techniques de points de broderie à l’aiguille, et participerez au montage de la broche.

Matériel fourni, 4 personnes par atelier, 65€ / personne sur réservation.

2023-07-11T10:00:00+02:00 – 2023-07-11T12:30:00+02:00

