Découverte de la technique de l’herbier – Jeudi 6 juillet de 15h à 17h

Venez découvrir les techniques de l’herbier et du cyanotype givré, auprès du duo créatif « Les Poésies Végétales ». Josepha et Toshinao composeront devant vous leur oeuvre commune intitulée « L’Amour », mi herbier-mi cyanotype, et seront à votre disposition pour répondre à vos questions.

Gratuit, sans réservation.

16 Grande Rue 44740 Batz sur mer
Tél: 06 83 07 43 47
Email: contact.etonnantes@gmail.com

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-06T15:00:00+02:00 – 2023-07-06T17:00:00+02:00

CULTURE LOISIRS