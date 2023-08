JOURNÉES DU PATRIMOINE : EUGÈNE BONNETTE À L’ANCIEN PRESBYTÈRE DE JUIGNÉ SUR LOIRE 16 Grand Rue Les Garennes sur Loire, 16 septembre 2023, Les Garennes sur Loire.

Les Garennes sur Loire,Maine-et-Loire

EUGÈNE BONNETTE À L’ANCIEN PRESBYTÈRE DE JUIGNÉ SUR LOIRE !.

2023-09-16 fin : 2023-09-16 18:00:00. .

16 Grand Rue

Les Garennes sur Loire 49610 Maine-et-Loire Pays de la Loire



EUGÈNE BONNETTE AT THE OLD PRESBYTERY IN JUIGNÉ SUR LOIRE!

EUGÈNE BONNETTE EN EL ANTIGUO PRESBITERIO DE JUIGNÉ SUR LOIRE

EUGÈNE BONNETTE IM EHEMALIGEN PFARRHAUS VON JUIGNÉ SUR LOIRE!

Mise à jour le 2023-08-25 par eSPRIT Pays de la Loire