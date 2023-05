Soirée à Bike & Py 16 esplanade du Paradis, 26 mai 2023, Lourdes.

Lourdes,Hautes-Pyrénées

La boutique Bike & Py organise une soirée avec Happy-Hour de 18h à 20h.

Avec tirage au sort pour gagner des locations de nos nouveaux Furious ! Ainsi que plusieurs lots.

Et des remises exceptionnelles pour toute commande de vélo passée pendant l’Happy-Hour.

Musique, Chill, Soleil et crêpes

Informations aux coordonnées ci-dessous..

2023-05-26 à 18:00:00 ; fin : 2023-05-26 20:00:00. .

16 esplanade du Paradis LOURDES

Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie



The Bike & Py store is organizing a party with Happy-Hour from 6pm to 8pm.

With a draw to win rentals of our new Furious! As well as several prizes.

And exceptional discounts for any bike order placed during the Happy-Hour.

Music, Chill, Sun and Pancakes

For more information, please contact us at the address below.

La tienda Bike & Py organiza una velada con Happy-Hour de 18:00 a 20:00 horas.

¡Con un sorteo de alquileres de nuestras nuevas Furious! Así como varios premios.

Y descuentos excepcionales para todos los pedidos de bicicletas realizados durante la Happy-Hour.

Música, Chill, Sol y Tortitas

Si desea más información, póngase en contacto con nosotros en la dirección que figura más abajo.

Die Boutique Bike & Py veranstaltet von 18.00 bis 20.00 Uhr eine Party mit Happy-Hour.

Mit Verlosung, bei der Sie Mieten unserer neuen Furious! Sowie mehrere Preise.

Außerdem gibt es tolle Rabatte für alle Fahrradbestellungen, die während der Happy-Hour aufgegeben werden.

Musik, Chill, Sonne und Crêpes

Informationen unter den unten angegebenen Kontaktdaten.

