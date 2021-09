Lavaur Lavaur Lavaur, Tarn 16 ème Festival Les Troubadours chantent l’art Roman Lavaur Lavaur Catégories d’évènement: Lavaur

Tarn

16 ème Festival Les Troubadours chantent l’art Roman Lavaur, 30 septembre 2021, Lavaur. 16 ème Festival Les Troubadours chantent l’art Roman 2021-09-30 20:30:00 20:30:00 – 2021-09-30 22:00:00 22:00:00 Église Saint-François Grand’Rue

Lavaur Tarn Lavaur Tarn EUR 10 10 Dans le le cadre du 16ème Festival, Les Troubadours chantent l’art Roman en Occitanie : un concert aux accents ibériques…

Avec Naïma Chemoul, Jean Luc Amestoy à l’accordéon et Jérémy Rollando à la guitare flamenca. +33 6 08 33 56 44 https://festival-troubadoursartroman.fr/ dernière mise à jour : 2021-09-16 par Office de tourisme Intercommunal Tarn Agout

Détails Catégories d’évènement: Lavaur, Tarn Autres Lieu Lavaur Adresse Église Saint-François Grand'Rue Ville Lavaur lieuville 43.69861#1.81654