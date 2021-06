16 ÈME FESTIVAL DE MUSIQUE JAZZPOTE – DANIEL ERDMANN’S VELVET ET TROPICAL JAZZ TRIO Thionville, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Thionville.

16 ÈME FESTIVAL DE MUSIQUE JAZZPOTE – DANIEL ERDMANN’S VELVET ET TROPICAL JAZZ TRIO 2021-07-10 20:00:00 20:00:00 – 2021-07-10 Le Nest 15 Route de Manom

Thionville Moselle Thionville

DANIEL ERDMANN’S « VELVET REVOLUTION »

Cofondateur et membre de Das Kapital « concert choc Jazzpote 2013 » Daniel Erdmann s’impose sur les scènes internationales comme l’un des solistes les plus inventifs.

Son dernier projet en date : un trio saxophone, violon, vibraphone, est sans aucun doute une combinaison audacieuse. Le propos suggère une couleur de son, de l’intimité, du dynamisme, des improvisations. Daniel Erdmann est accompagné de musiciens qui ont déjà marqué les scènes européennes, puisqu’il s’agit de Jim Hart et de Théo Ceccaldi.

« Concert choc Jazzpote 2021 » ? On prend les paris.

TROPICAL JAZZ TRIO

Le contrebassiste français Patrice Caratini (Chet Baker, Kenny Clarke, Dizzy Gillespie, Stéphane Grappelli, Lee Konitz, Martial Solal… et leader du Caratini Jazz Ensemble), le pianiste d’origine guadeloupéenne Alain Jean-Marie (Chet Baker, Art Farmer, Bill Coleman et Dee Dee Bridgewater…) et le percussionniste Roger Raspail (un des grands maîtres des percussions antillaises) se connaissent depuis 40 ans. En plus de leur complicité au sein de divers ensembles, de temps à autre, ils aiment jouer en trio à la recherche des racines africaines des musiques qu’ils affectionnent.

Et c’est donc du côté de l’Afrique que ce terminera cette 16ème édition avec ces trois icônes qui auront marqué profondément l’histoire du jazz.

jazzpote@hotmail.com +33 6 82 17 21 26 http://www.jazzpote.com/?p=3828

