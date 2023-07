VISITE THÉÂTRALISÉE : LE RETOUR DU ROI ! 16 Cours Gabriel Péri Lunel, 13 juillet 2023, Lunel.

Lunel,Hérault

Le Retour du Roi, c’est le titre de la visite théâtralisée millésime 2023 que propose l’Office de tourisme du Pays de Lunel en partenariat avec la troupe de théâtre La Boîte à Malice.

Réservation conseillée au : 04 67 71 01 37

Rendez-vous à l’office de tourisme du Pays de Lunel à 15h.

2023-07-13 fin : 2023-07-13 . EUR.

16 Cours Gabriel Péri

Lunel 34400 Hérault Occitanie



Le Retour du Roi (The Return of the King) is the title of the 2023 theatrical tour offered by the Pays de Lunel Tourist Office in partnership with the La Boîte à Malice theater company.

Reservations recommended on: 04 67 71 01 37

Meet at the Pays de Lunel tourist office at 3pm

Le Retour du Roi (El Retorno del Rey) es el título de la gira teatralizada para el año 2023 propuesta por la Oficina de Turismo del País de Lunel en colaboración con la compañía de teatro La Boîte à Malice.

Se recomienda reservar en el teléfono: 04 67 71 01 37

Encuentro en la Oficina de Turismo de Lunel a las 15.00 h

Le Retour du Roi (Die Rückkehr des Königs) ist der Titel der theatralischen Führung des Jahrgangs 2023, die das Fremdenverkehrsamt des Pays de Lunel in Zusammenarbeit mit der Theatergruppe La Boîte à Malice anbietet.

Reservierungen werden empfohlen unter: 04 67 71 01 37

Treffpunkt: Office de tourisme du Pays de Lunel um 15 Uhr

Mise à jour le 2023-07-10 par OT PAYS DE LUNEL