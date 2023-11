CONCOURS DE BELOTE 16 Clos Marçais Gennes-Val-de-Loire, 26 novembre 2023, Gennes-Val-de-Loire.

Gennes-Val-de-Loire,Maine-et-Loire

Le comité des fêtes de Saint-Martin-de-la-Place a le plaisir de vous convier à son concours de belote durant lequel une grande tombola est organisée ! Des lots de charcuterie fournis par « Les Bouchers Doubles » de Longué sont à gagner..

2023-11-26

16 Clos Marçais Saint-Martin-de-la-Place

Gennes-Val-de-Loire 49350 Maine-et-Loire Pays de la Loire



The Saint-Martin-de-la-Place festivities committee is pleased to invite you to its belote competition, during which a big tombola will be organized! Charcuterie prizes supplied by « Les Bouchers Doubles » of Longué are up for grabs.

La comisión de fiestas de Saint-Martin-de-la-Place tiene el placer de invitarle a su concurso de belote, durante el cual se celebrará una gran tómbola Se sortearán premios de charcutería proporcionados por « Les Bouchers Doubles » de Longué.

Das Festkomitee von Saint-Martin-de-la-Place freut sich, Sie zu seinem Belote-Wettbewerb einzuladen, bei dem eine große Tombola veranstaltet wird! Zu gewinnen gibt es Wurstwaren, die von « Les Bouchers Doubles » aus Longué geliefert werden.

